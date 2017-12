Trieste, ladri irrompono in villa. Picchiato e ucciso il proprietario

I contorni della vicenda sono ancora da chiarire. Quello che è certo è che un uomo ha perso la vita dopo essere stato vittima di una rapina in casa finita in tragedia. I ladri lo avrebbero percosso e avrebbero cercato di soffocare la madre con un cuscino.

La violenza dei ladri

Succede tutto nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 a Trieste. Come scrive Trieste Today, in una villa di Opicina alcuni malintenzionati (il numero è ancora da chiarire) irrompono in casa per svaligiarla. All'interno però ci sono i tre proprietari: un uomo di 70 anni, Aldo Carli, la moglie e la madre 94enne di lui. Secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, i banditi avrebbero aggredito il proprietario e ferito la madre.

L'anziana si salva dal soffocamento

Carli, è stato trovato il giorno successivo in giardino da un operaio della ditta che svolge lavori nei dintorni. Non è chiaro se l'uomo sia morto a causa delle percosse o per un malore successivo alla fuga dei ladri. Sul posto sono arrivate la volante della polizia, la squadra mobile e la scientifica. L'uomo, secondo quanto emerge, avrebbe "evidenti segni di percosse" sul corpo così come la madre che è stata trasportata all'ospedale di Cattinara. La Questura ha fatto sapere che si è appena alle fasi iniziale delle indagini e la polizia scientifica non è ancora in grado di chiarire se l'omicidio sia il frutto di percosse ricevute dall'anziano o dovute a un malore nel corso della violenta rapina.

L'anziana signora, invece, è sotto choc e ha riportato ferite al volto dovute, sembra, a un tentativo di soffocamento da parte dei ladri. Per impedirgli di ucciderla, la 94enne avrebbe finto di essere già morta.