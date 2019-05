Trisulti, niente scuola di populismo: parte l'iter per la revoca

Sarebbe dovuta essere la "casa spirituale" del bannonismo, ma con ogni probabilità la Certosa di Trisulti verrà utilizzata per altri scopi. Qualche ora fa è arrivata la notizia dell'avvio da parte del ministero competente della procedura che porta dritto alla revoca della concessione d'uso alla associazione "Dignitatis Humanae Institute". Quella che molti media definiscono vicina a Steve Bannon, ex capo stratega di Donald Trump e leader di The Movement, e alle sue posizioni.

Lo storico sito religioso del basso Lazio, nello specifico nel comune di Collepardo, in provincia di Frosinone, non ospiterà più i corsi pensati pure per formare i populisti e i sovranisti del domani. La querelle va avanti da un po' di tempo. Nel corso dei mesi passati, è stata organizzata pure qualche protesta da parte dei comitati di zona e di alcune forze di centrosinistra e di sinistra. Una nota diffusa dal ministero dei Beni culturali - come riportato pure dall'agenzia Agi - ha comunicato che " l'Avvocatura dello Stato ha individuato la sussistenza di tutte le condizioni per procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, nonché alla declaratoria di decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 19 del contratto di concessione, in conseguenza della violazione di diversi obblighi contrattuali". Significa, in poche parole, che adesso la concessione potrà essere effettivamente revocata. Trisulti, stando pure a questo reportage, che risale all'autunno del 2018, avrebbe dovuto ospitare "due accademie: una dedicata al cardinal Martino, incentrata sulla difesa di vita e famiglia, l'altra finalizzata a promuovere le fondamenta giudaico - cristiane della civilità occidentale". Questo lo aveva fatto presente Benjamin Harnwell, spiegando quali fossero le prospettive. Niente di fatto.

L'ex abbazia cistercense, salvo sorprese, verrà destinata ad altro, ma a cosa? La concessione era nata pure per via della mancanza di monaci. Adesso bisognerà capire il destino di un luogo che meriterebbe sicuramente attenzione.