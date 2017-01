Troppi stranieri in classe, la scuola mette le quote per italiani

Troppi bambini stranieri, in classe è impossibile studiare. All’istituto comprensivo «Caio Giulio Cesare» di Mestre, una scuola in provincia di Venezia, 7 alunni su 10 sono stranieri.

Una classe è composta da 24 bambini bengalesi e un solo italiano e le lezioni, come si legge su Libero, procedono a rilento perché gli alunni stranieri non riescono a parlare con la maestra e i mediatori culturali sono troppo pochi. Le bambine di religione musulmana, per motivi religiosi, non possono suonare il flauto e, quindi, non partecipano all’ora di musica e quelle di 8-9 si presentano a scuola col velo. La preside, Rachele Scandella, ha stabilito che dall’anno prossimo nelle nuove classi la percentuale di stranieri non potrà superare il 40%, sfruttando le possibilità date da una circolare del 2010 del ministero dell’Istruzione che consente di abbassare il limite fino al trenta.