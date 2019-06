Truffa dello champagne al campo rom: 27enne raggirato in stile Lele Mora

L'hanno attirato al campo rom di via Chiesa Rossa con la promessa di vendergli alcune casse di champagne di marca per la somma di 10 mila euro, ma al momento dello scambio gli intermediari si sono dati alla fuga gridando "la Polizia, la Polizia" e portandosi via il borsello contenente i contanti.

Vittima di questa truffa, simile nella dinamica a quella che qualche tempo fa aveva coinvolto Lele Mora, un imprenditore cinese gestore di un locale di Milano. Gli agenti della Polizia, intervenuti all'esterno del campo verso le 12, hanno raccolto la denuncia dell'uomo e hanno iniziato la ricerca di persone che corrispondessero alla descrizione fornita dalla vittima della truffa. Ma i responsabili si erano già allontanati.

Su quanto accaduto si è espressa Silvia Sardone, europarlamentare della Lega: "Un covo di delinquenti che va sgomberato il prima possibile, anche perché praticamente nessuno degli abitanti di questo insediamento paga le bollette al Comune: me lo hanno detto gli stessi rom due mesi fa, quando sono stata in via Chiesa Rossa per un sopralluogo. È ora che il Pd la smetta col suo solito buonismo dannoso. In due anni hanno speso mezzo milione di euro per integrare tutti i rom di Milano senza produrre nessun risultato concreto, quindi anziché continuare a sperperare denaro inutilmente passino alle vie di fatto".

Nel campo rom di via Chiesa Rossa, infatti, gli episodi di criminalità sono stati diversi. Per esempio, c’è stata una sparatoria tra rivali nel luglio del 2018; nel 2016 tre marocchini sono stati rapinati di 25.000 euro per una truffa legata a un annuncio di vendita online; e sempre nel 2016 sono state trovate all’interno del campo 130 tra spade, coltelli e macheti. "Direi che come curriculum può bastare, ma forse non per la sinistra: è di poche settimane fa, infatti, il pericoloso dietrofront del sindaco Sala sul superamento dei campi. Pd e compagni – chiude Silvia Sardone – ci dicano cos’altro deve succedere a Chiesa Rossa prima che vengano presi seri provvedimenti".