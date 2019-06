Quelle spese milionarie del Pd per una integrazione (farlocca)

(Milano) Continuano gli investimenti folli da parte dell'amministrazione targata Pd in nome di un'integrazione farlocca. Solo per fare un esempio: dal primo aprile del 2017 al 30 giugno del 2019, il Comune di Milano ha speso ben 463.000 euro nei campi rom per favorire percorsi di inclusione sociale, di autonomia abitativa e lavorativa e di integrazione scolastica dei minori. Ma questi numeri sono solo gli ultimi di una lunga serie. A questi fondi comunali, infatti, si aggiungono gli 1,2 milioni di euro di finanziamenti statali del Progetto Nazionale Rom, Sinti e Caminanti stanziati tra il 2013 e il 2016.

"La sinistra non smette mai di buttare via soldi in nome di un’integrazione che esiste solo nelle favole. Basta infatti farsi un giro nei campi rom di Milano per rendersi conto che i bambini che vanno a scuola sono pochissimi e che gli adulti vivono in gran parte di espedienti - commenta Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega - Mi chiedo quindi perché continuare a sperperare denaro pubblico se i risultati sono questi" .

Basta un breve elenco per capire il fallimento totale della presunta (e costosissima) integrazione tanto voluta dall'amministrazione comunale. I rom (ribelli) che abitano nel campo Martirano - che per la sinistra doveva essere "il più bello d'Europa" - pagano solo il 20% dei canoni d’affitto dovuti. E ancora: oltre la metà degli ospiti del Cat di via Sacile, costato 2 milioni in tre anni, non ha invece portato a termine il percorso di inclusione. Non è finita qua, perché il 40% degli ospiti accolti nel Centro di autonomia abitativa di via Novara dal 2016 al 2018 non ha di fatto trovato casa al termine dei progetti individualizzati promossi dal Comune per i nuclei famigliari provenienti dal Cat di via Sacile (1 milione di euro dal 2016 all’aprile 2019).

"È assurdo che mentre migliaia di famiglie italiane attendono da anni una casa popolare e altre si trovano in serie difficoltà, il Comune di Milano continui a pensare ai rom: nemmeno l’evidenza dei numeri li ferma. Il sindaco Sala l’anno scorso si era detto favorevole al superamento dei campi, salvo poi ritrattare qualche settimana fa: fino a quando la volontà politica e l’ideologia saranno queste i milanesi continueranno purtroppo a vedersi scavalcati anche dai rom oltre che dagli immigrati", chiude Sardone.