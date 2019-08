Tutti i numeri del Tav: costi, tempistiche ed effetti su occupazione

Il Tav divide e spacca la maggioranza, ma questo ormai non fa più notizia. Anche perché il progetto della linea ferroviaria ad Alta Velocità che dovrà collegare Torino e Lione è al centro del dibattito politico da più di vent'anni. La sua realizzazione, infatti, fu sancita con un accordi internazionali tra l'Italia e la Francia nel lontano 1996. Nel corso del tempo, però, è stata oggetto di vibranti proteste dei cittadini piemontesi che risiedono nella Val di Susa, zona in cui si concentrano maggiormente i lavori, che hanno sempre contestato non solo il costo ritenuto sproporzionato rispetto all'utilità dell'opera, ma anche il forte impatto ambientale che avrà sulla Valle e i possibili danni sulla salute delle persone che potrebbero verificarsi in corrispondenza dei cantieri.

Il progetto della Tav, per merci e passeggeri, si estende per 270 chilometri, di cui il 70% in Francia e il 30 in Italia e rappresenta l'anello centrale del Corridoio Mediterraneo, uno dei nove assi della rete di trasporto europea che si sviluppa per tremila chilometri connettendo tra loro, da Est a Ovest, sette corridoi Ue. Oggi è in costruzione la sezione transfrontaliera della linea, per un totale di 65 km, di cui è incaricata la societa binazionale Telt: questa sezione è compresa tra Susa, in Italia, e Saint-Jean-de Maurienne in Francia (per l'89% passa in sotterraneo).

Il progetto

La configurazione attuale della linea in Italia è il risultato di una progettazione partecipata che ha coinvolto gli enti locali nell'Osservatorio sulla Torino-Lione, istituito dal governo italiano nel 2006 dopo le violente proteste a Venaus contro il primo tracciato dell'opera. A conclusione di 205 sedute di lavoro e 300 audizioni di tecnici ed esperti si è arrivati nel 2013 a un tracciato definitivo, radicalmente cambiato. Il nuovo progetto è stato poi approvato nel 2015. Si è inoltre previsto di realizzare l'opera per fasi: la prima, il cosiddetto progetto "low cost", prevede la realizzazione del tunnel di base, il miglioramento della capacità della linea storica per circa 20 km tra Bussoleno e Avigliana, la costruzione della galleria mista merci/passeggeri da Avigliana alla piattaforma logistica di Orbassano, che sarà riqualificata, e gli interventi di adeguamento del nodo di Torino.

I lavori

A oggi, come spiegano da Telt, è stato scavato oltre il 15,5% dei 162 km di gallerie previste per l'opera, una macchina complessa composta da due tunnel paralleli, 4 discenderie e 204 by-pass di sicurezza. A Chiomonte lo scavo dei 7 chilimetri del cunicolo geognostico è stato completato a febbraio 2017: la galleria servirà come accesso al cantiere del tunnel di base. Sono stati inoltre realizzati 68 km di sondaggi geognostici e carotaggi in Italia e in Francia.

Tempistiche e costi