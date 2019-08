Tav, la maggioranza si spacca. La Lega: "Ci saranno conseguenze"

"Se fate parte del governo dovete essere a favore della Tav" . Durante le dichiarazioni di voto in Aula, il leghista Massimiliano Romeo lo aveva scandito con chiarezza. Perché sebbene la mozione del Movimento 5 Stelle contro l'alta velocità impegna il parlamento e non il governo, "la questione politica resta" e mette seriamente in discussione la maggioranza gialloverde. "Chi vota no alla Tav - ha aggiunto - si prenderà la responsabilità politica delle scelte che saranno prese nei prossimi giorni e nei prossimi mesi" . Alla fine il Senato ha approvato le quattro mozioni a favore della Torino-Lione e ha respinto quella contraria presentata da Cinque Stelle. Ora il governo Conte dovrà fare i conti con questa spaccatura e soprattutto con l'ennesimo "no" dei grillini.

Sulla Torino-Lione la maggioranza si è schiantata ad altissima velocità. La Lega, d'altra parte, lo aveva detto subito che avrebbe votato tutte le mozioni a favore della grande opera che collega il Nord Italia al resto d'Europa. E quando, poco prima dell'apertura della seduta a Palazzo Madama, i dem hanno deciso di ridurre il testo ad appena tre righe per impegnare il governo ad "adottare tutte le iniziative necessarie per consentire la rapida realizzazione della nuova linea ferroviaria" , eliminando dunque la premessa in cui criticava l'esecutivo e la maggioranza per i continui tentennamenti sulla realizzazione dell'infrastruttura, il centrodestra (Lega compresa) ha fatto immediatamente convogliare i propri voti a favore della mozione. "Sono due righe - ha spiegato Romeo - la votiamo certamente..." . I "sì" sono arrivati da 180 senatori e i grillini si sono immediatamente scatenati su Facebook. "L'inciucio è servito" , hanno tuonato. In realtà, non avendo presentato una propria mozione, la Lega si è limitata a votare tutte le mozioni a favore dell'opera. Oltre a quella targata Pd ha, infatti, appoggiato anche quella di Forza Italia e quella di Fratelli d'Italia.