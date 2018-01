Ubriaca ingoia lo scontrino dell'alcoltest e fugge scalza

Non si ricordava dove avesse perso le scarpe e in quale locale avesse passato la serata. Aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 1,77, ben oltre il limite consentito dalla legge. Eppure era alla guida della sua auto quando i carabinieri di Carpi l'hanno fermata in strada e le hanno sottoposto l'alcoltest. Lì è iniziato il tentativo di sfuggire alla legge che sembra un film comico.

L'alcoltest e la fuga

La ragazza in questione è una 26enne di Mirandola, in Emilia Romagna. Dopo l'esito dell'alcoltest, la ragazza ha ingoiato lo scontrino del test e ha tentato di fuggire alla morsa della legge. È scensa dall'auto e ha iniziato a correre, scoprendo però dopo pochi metri di essere scalza. Come riporta La Gazzetta di Modena, la giovane non è stata in grado di spiegare ai carabiniere dove avesse lasciato le scarpe. Sosteneva di averle perse nel locale dove aveva appena passato la serata tra sabato e domenica, ma non ricordava quale fosse. Inutile dunque cercare di recuperarle. I carabinieri, ovviamente, hanno provveduto a denunciare la 26enne, a ritirarle la patente e a recapitarle una multa salata. Di certo si ricorderà della serata fuori dalle regole.

Non è la prima volta che le forze dell'ordine devono registrare strane reazioni di fronte alla richiesta di sottoporsi all'alcoltest. Sempre a Carpi, peraltro, un automobilista aveva fatto il test di corsa dicendo di voler così "smaltire" l'alcol in corpo. Un altro, invece, di fronte al risultato aveva immediatamente chiamato il suo avvocato, anche lui però con qualche bicchiere di vino di troppo bevuti a cena e le forze dell'ordine erano state costrette a togliere la patente a entrambi.