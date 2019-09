Vanessa, la Greta ugandese

Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese per il clima, continua a fare proseliti. La nuova emula della 16enne proviene dall'Uganda. Nello stato africano, Vanessa Vash si presenta al pubblico come "la prima e sola scioperante per il clima dell'Uganda". In un tweet con la sua foto, riproposta in data 1 settembre 2019 dalla stessa Greta Thunberg sul proprio profilo social, Vanessa dichiara di "essersi ispirata a Thunberg per dare il via agli scioperi climatici in Africa". L'adolescente si ripromette di riuscire a dare il suo contributo per il movimento ambientalista.

This is me! Your LONE climate striker from Uganda. I don't choose to be that way but nothing to do about it. I was inspired by @GretaThunberg to start climate strikes in Africa and I am still going. I will introduce something to the climate movement. Hope you like it. Thanks pic.twitter.com/CGipgM1QQd — Vash4Change (@vanessa_vash) September 1, 2019

Nonostante continui a trovare consensi grazie alle sue battaglie ambientaliste, Greta Thunberg non è certo immune dalle critiche da parte degli haters sul web. Greta sa tuttavia come difendersi, togliendosi allo stesso tempo qualche sassolino dalla scarpa, come il seguente post pubblicato sul suo account Twitter: "Quando gli haters sottolineano il tuo aspetto e le tue differenze significa che non hanno più nessun posto dove andare. E poi sai che stai vincendo! Ho l'Asperger e questo significa che a volte sono un po' diversa dalla norma. E - date le giuste circostanze - essere diversi è una superpotenza" .

C'è però chi pensa che Greta predichi bene ma razzoli male. Non è passata infatti inosservata, da parte di alcuni utenti, la presenza di una bottiglia di plastica all'interno di una foto postata dalla 16enne svedese su Instagram. Ricordiamo come di recente, l'attivista abbia svolto un lungo viaggio in barca dall'Europa agli USA, per dare l'ennesimo buon esempio volto alla protezione ambientale.