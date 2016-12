Gli uomini sono le nuove donne? Un gruppo su Facebook dimostra di sì

Sulla pagina Facebook Gli uomini sono le nuove donne ogni giorno si ironizza sulle incomprensioni tra i sessi, e se gli uomini fossero diventati veramente le nuove donne?

Sempre più spesso gli uomini della situazione sono le donne. Il corteggiamento moderno è diverso da quello tradizionale e ora sono proprio gli uomini ad usare le classiche scuse che sono per definizione delle donne. Su questa pagina Facebook è pieno di screenshot, di immagini e di messaggi che dimostrano come le cose siano cambiate.

Frasi quali, "non posso dormire da te, non ho il ricambio", "mi sento gonfio" oppure "mi hai solo usato", sono diventati modi di dire tutti al maschile. Serate che non finiscono mai come lei vorrebbe o modi di comportarsi sempre meno da "uomo" sono ormai all'ordine del giorno. Così centinaia di donne affidano il loro sfogo a Facebook.

"Oggi le donne sono più sicure, disinibite, intraprendenti. Più sintonizzate sulla dimensione anche giocosa della relazione. È saltato il copione classico del corteggiamento in cui è lui a proporsi e lei a concedersi - spiega la psicologa Roberta Cacioppo - e questo può confondere gli uomini, che per una serie di fattori nella sfera sessuale sono molto più esposti. Innanzitutto, non possono fingere. O sono eccitati o non lo sono. O funzionano o non funzionano. In una società basata sulla performance la defaillance è difficile da sopportare, perciò anche situazioni che sulla carta sono favorevoli, per esempio una lei che si fa trovare in baby doll, possono finire per spaventare".