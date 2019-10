L'Hard Rock collassa su se stesso

Il disastro alle 9 di mattina ora di New Orleans, USA, quando un intero piano di un Hard Rock Café in costruzione nel centro cittadino è crollato uccidendo un uomo e facendo sparire sotto le macerie alcune persone. Le ricerche dei vigili del fuoco sono frenetiche, stanno tentando di estrarre quante più persone da sotto tutti i calcinacci. Nel frattempo la città si è svegliata con un forte boato e il terrore di un attentato, visto che le drammatiche immagini riportando inevitabilmente alla mente l'11 settembre come si legge sul Mirror. Il problema principale, stando a quanto dichiarato dal dipartimento per le emergenze di New Orleans, è che proprio quella palazzina potrebbe essere soggetta a successivi crolli. È dunque un grosso rischio per i soccorritori che stanno cercando di salvare quante più persone possibili e per poi evacuare. In particolare la grossa gru che torreggia proprio la costruzione, potrebbe staccarsi da un momento all'altro e cadere già andando a causare moltissimi danni.

Il video dell'incidente in cui si vede chiaramente l'ultimo piano dell'edificio in costruzione crollare su Canal Street a New Orleans.