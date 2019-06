Va in ospedale e lo rimandano a casa: 63enne muore di infarto

Aveva accusato un malore e si era subito recato al Pronto soccorso dell'ospedale di Belluno. Lì i medici lo avevano visitato e deciso di dimetterlo poco dopo.

Così l'uomo, un 63enne di Le Ronce, nel Castionese, ha fatto ritorno nella sua abitazione. Ma qualcosa è andato storto. Come spiega il Gazzettino, poco dopo l'uomo è stato stroncato da un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

I fatti

L'uomo si era presentato all'alba all'ospedale San Martino dove aveva dichiarato di non sentirsi bene. Ma i medici non avevano ritenuto opportuno trattenerlo in osservazione. Poche ore dopo il rientro a casa però, il 63enne è stato colto da un infarto ed è deceduto.

All'arrivo dei soccorsi per lui non c'era già più nulla da fare. Sul posto, oltre i medici del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ponte nelle Alpi che stanno ora indagando su quanto accaduto.