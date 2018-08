Vaccini, regioni fanno muro: "Ricorreremo alla Consulta"

Continua lo scontro politico sui vaccini. Il governo ha disposto il rinvio di un anno dell’obbligo vaccinale per accedere alla scuola materna e ai nidi. Ed è scoppiata la polemica. L’Ordine dei Medici ha chiesto di “rispettare la scienza” e le opposizioni promettono battaglia.

Ieri il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha assicurato che “l’obbligo resta” ma per Di Maio e soci non è la scuola il campo dove portare avanti campagne per aumentare i vaccini. Le precisazioni dei grillini però non bastano a spegnere il fuoco della polemica, rinfocolato anche dalle minacce scritte da una mamma No Vax contro l’immunologo Roberto Burioni.

E così oggi sono entrate in campo anche le regioni, principalmente quelle governate dal centrosinistra. "N oi non arretreremo in questa conquista di civiltà e non scambieremo la salute delle persone per quattro miseri voti di movimenti minoritari, oscurantisti, antiscientifici... - scrive su Facebook la presidente dell’Umbria, Catiuscia Marini - La Regione Umbria si doterà di una propria legge regionale mantenendo l'obbligo della certificazione vaccinale per l'iscrizione a tutte le scuole della regione ".

L’appello della governatrice umbra raccoglie il consenso di altri esponenti del centrosinistra. Vincenzo De Luca, dalla Campania, fa sapere che esprime “ a netta contrarietà al rinvio dell'obbligo sui vaccini, che rischia di determinare un danno enorme alla salute dei più fragili, e soprattutto di fare arretrare una battaglia che ci ha visti impegnati con determinazione per raggiungere obiettivi di sicurezza per i nostri bambini ". D’accordo con i due esponenti ci sarebbero anche la Toscana di Enrico Rossi e l'Emilia Romagna governata da Stefano Bonaccini.

Antonio Saitta, assessore alla Sanità in Piemonte, chiede così alla Grillo una intesa con le regioni sull’obbligo vaccinale. “ Qualora il governo non volesse farlo e l'emendamento con la proroga dovesse essere approvato,- ha detto il Coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle Regioni - allora abbiamo due strade: riprendere il lavoro sull'obbligo vaccinale che le Regioni avevano già fatto, e che era stato interrotto per arrivare alla legge Lorenzin, oppure ricorrere alla Consulta, perché la sanità non è competenza esclusiva dello Stato ".