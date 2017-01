Le famiglie si oppongono ai vaccini. Ma il Tar: "È obbligatorio per i bambini"

Il Comune di Trieste vince la battaglia dei vaccini. Il Tar ha dato torto alle due famigle che si opponevano all'obbligo, deciso negli scorsi mesi dall'amministrazione comunale, di vaccinare i bambini che intendono frequentare gli asili e le scuole d'infanzia e quelle convenzionate.

I giudici amministrativi del Friuli Venezia Giulia, si legge su La Stampa, nelle loro motivazioni spiegano che in Italia "l'obbligo di vaccinazione non è mai stato abrogato" per antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e anti epatite B e che "il pur rispettabile e tutelabile interesse individuale deve regredire rispetto all’interesse pubblico, in particolare ove si tratti di tutela della salute" . Insomma, per il Tar "la potestà genitoriale non è in discussione" ma sulle vaccinazioni la legge consente ai genitori "solo una specie di obiezione di coscienza" e quindi non possono fare a meno di vaccinare i loro figli. Il Comune, in questo caso, "può legittimamente definire e disciplinare" i requisiti di accesso ai propri asili adottando "una norma di prevenzione e precauzione in materia di salute", come quella dell’obbligo della vaccinazione per chi frequenta gli asili.