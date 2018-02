Valanga a Campo Felice: travolti tre sciatori, 2 morti

Una slavina è caduta a Campo Felice (L'Aquila), in Abruzzo, travolgendo tre sciatori che stavano facendo un fuoripista nella località chiamata "anfiteatro" tra i comuni di Rocca di Cambio e Lucoli.

Nella zona, vicina alla pista Aquile e dove nelle scorse ore è caduta molta neve, sono immediatamente scattate le ricerche dei soccorritori con unità cinofile e l'ausilio di un elicottero. Amerigo Guerrazzi - lo sciatore che è riuscito a dare l'allarme nonostante fosse sotto il manto nevoso - è stato salvato immediatamente e trasportato in eliambulanza nell'ospedale San Salvatore de L'Aquila, dove è stato ricoverato in condizioni non gravi.

Nulla da fare, invece, per Massimo Urbani e Massimo Franzè: sono stati trovati senza vita dai soccorritori. Secondo quanto riferito dal Soccorso Alpino i due sono stati travolti, sbattuti contro gli alberi e quindi sepolti dalla neve.