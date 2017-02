La "valigia dell'Apocalisse" di Trump: tutti i segreti

La tiene sempre in mano. Il presidente Donald Trump in diverse foto è stato immortalato con la "valgetta dell'Apocalisse", come la chiamano alla Casa Bianca. Una borsa nera che pesa 20 chili con cui il presidente Usa può dare il via ad una guerra nucleare. In una delle sue ultime uscite nel Dalaware i fotografi hanno notato la borsa tra le mani di "The Donald". E così Stephen Schwartz, come riporta Repubblica, analista, spiega i segreti di quella valigia: "Dentro la valigetta non c’è alcun bottone rosso per lanciare un attacco". All'interno si possono trovare: "Una lista di strutture specializzate - spiega Schwartz - in giro per il mondo, in cui il presidente può rifugiarsi in caso di attacco nucleare o anche di grave assalto terroristico. Le istruzioni per permettergli di inviare un messaggio agli americani attraverso tutte le radio e tv del Paese. Un sistema per comunicare via teleconferenza, in modo sicuro e da qualunque parte del mondo, con il segretario alla Difesa e con altri consiglieri militari e membri del suo staff. E infine il manuale delle decisioni: il “libro nero” che spiega con una sintesi simile a quella di un fumetto quali sono i tipi di attacco che il presidente ha a disposizione e le loro conseguenze".

Poi l'analista spiega come la "valigia dell'Apocalisse" possa essere utilizzata nel caso di un attacco: "Il ruolo essenziale è quello di fornirgli un quadro immediatamente comprensibile delle opzioni che ha a disposizione e delle conseguenze calcolate per ciascuna di esse: le armi nemiche distrutte, i morti e i feriti. Il presidente le valuta nel corso di una teleconferenza con i suoi consiglieri militari e civili di più alto livello e – dopo che la sua identità è stata verificata - il suo ordine di attacco viene trasmesso rapidamente alla catena di comando, innescando il rilascio dei codici di lancio dei missili nei silos o di quelli dei sottomarini, dei bombardieri a lungo raggio e dei caccia con armi atomiche schierati in Europa". Basterebbero quattro minuti per dare il via all'attacco. Un attacco che porterebbe il mondo alle porte dell'Apocalisse...