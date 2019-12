La versione del cardinale Zuppi: "Nessuna emergenza immigrazione"

Il cardinal Matteo Maria Zuppi interprete attualissimo del Vangelo: questo è, in sintesi, il messaggio che dovrebbe arrivare da un docu-film di cui si sta parlando in queste ore. Quello che indaga appunto la visione del mondo e la interpretazione teologica del neo porporato. Zuppi è lo stesso consacrato che Jorge Mario Bergoglio ha scelto tra tanti italiani per la dignità cardinalizia e che è balzato agli onori delle cronache di recente anche per la sua ultima fatica libraria, ossia un vero e proprio manifesto anti sovranista.

Ma il cardinal Matteo Maria Zuppi, che è originario di Roma e che oggi è incaricato come arcivescovo di Bologna, piace molto ai progressisti. Tanto da far esultare il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la senatrice Monica Cirinnà per il cardinalato. Zuppi - come ricorderete - ha anche aperto per esempio ad una specifica "pastorale" per gli Lgbt. Sembra dunque normale che i sostenitori della "piattaforma Cirinnà" esaltino la mossa di Papa Francesco, che poteva optare per Milano, Venezia e Torino, ma che ha preferito premiare Bologna e, soprattutto, il suo vescovo. L'ultima iniziativa mediatica (con ogni probabilità la prima di questo tenore), tra quelle riguardanti Zuppi in ordine di tempo, è quindi un'opera videografica firmata dallo sceneggiatore e giornalista Emilio Marrese: "Il Vangelo secondo Matteo".