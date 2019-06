Varese, bimba di 10 anni violentata dal padre davanti alla madre

Costringevano la figlia, una bambina di soli 10 anni, ad avere rapporti carnali col padre, mentre la madre e i fratelli assistevano impassibile ai turpi episodi. L'orrida vicenda, attuata da una famiglia chiaramente disfunzionale, è avvenuta a Varese. La piccola avrebbe subito violenze fisiche anche da parte della madre. Marito e moglie sono stati tratti in arresto con le accuse di maltrattamento e violenza sessuale nei confronti della minorenne.

In realtà, non si parla di una vicenda avvenuta nelle ultime ore, in quanto risalirebbe ad un mese fa. L'episodio è stato reso noto dal Procuratore di Varese Daniela Borgonovo nel corso di una conferenza stampa per l'arresto di una donna di 30 anni, anche lei madre ed accusata di violenze nei confronti dei suoi bambini.

Riguardo alla bambina di 10 anni abusata dal padre, pare che la piccola fosse stata anche drogata. Secondo quanto emerge dalle indagini della Squadra Mobile di Varese, la bimba, per renderla inerme e facile preda delle perversioni sessuali del padre, sarebbe stata stordita con sostanze stupefacenti prima di venire abusata. La famiglia era peraltro seguita dagli assistenti sociali, che hanno appreso dalla bimba le prime confidenze su quanto avvenuto. Le indagini sono state eseguite da un pool di tre magistrati esperti in simili reati. A coordinare le indagini la dottoressa Anna Zini.