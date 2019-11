Varese, escono in giardino e trovano un pitone

Un ritrovamento insolito quello avvenuto nel giardino di una villetta a Lozza, un Comune in provincia di Varese. I proprietari dell'abitazione in campagna, in particolare in via Pravallo, hanno trovato nel prato della loro abitazione un pitone reale. I coraggiosi proprietari alla vista del serpente non si sono lasciati prendere dal panico, ma sono riusciti a catturarlo e hanno chiamato i vigili del fuoco di Varese per il recupero dell'animale probabilmente fuggito dalla teca di qualche altra abitazione. Il rettile è stato portato in custodia presso lo zoo di Bobbiate a Varese in attesa di trovare il padrone. " L'animale è lungo circa ottanta centimetri, ha cinque anni di età e si trova in buone condizioni di salute " fa sapere a IlGiornale.it il direttore dello zoo che lo ha preso in custodia. Di certo si sente meno solo adesso. Il rettile, infatti, è stato messo " in compagnia ", come ha sottolineato ancora il direttore. Si trova, infatti, insieme ad un altro pitone reale che il 22 agosto scorso riposava su una sdraio in un'altra villetta sempre a Lozza.

Anche in quel caso sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese che, insieme ai carabinieri forestali cites (un nucleo specializzato per la tutela della fauna e della flora protette dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington) hanno recuperato il serpente e lo hanno lasciato nello zoo di Varese.

Ora i due rettili potranno farsi compagnia in un habitat probabilmente più consono, in attesa che i loro padroni tornino a riprenderli.

Certo con i pitoni non si scherza. Proprio ieri una donna di 36 anni è stata trovata morta con un pitone avvolto intorno al collo in una casa nello stato dell'Indiana, negli Stati Uniti. Nell'abitazione, a Oxford, nel sud-ovest dello Stato, erano ospitati circa 140 serpenti. Si tratta di Laura Hurst, originaria di Battle Ground, sempre nell'Indiana. La donna aveva un pitone di quasi due metri e mezzo avvolto intorno al collo. Inutili sono stati i tentativi da parte dei medici di rianimarla. Sul corpo della donna è stata effettuata l'autopsia che ha confermato il decesso per asfissia causata dallo strangolamento da parte del serpente, come si legge sul giornale on line "Lafayette Journal & Courier".

La casa con la collezione di serpenti era di proprietà dello sceriffo della contea di Benton, Don Munson, che abita nella casa accanto a quella in cui viveva la donna. Venti dei rettili presenti in casa erano della stessa Hurst, probabilmente anche lei appassionata di serpenti. Il destino, però, si è fatto beffe di lei.