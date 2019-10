Varese, grida "vi ammazzo" e accoltella quindicenne

Uno sconosciuto sulla cinquantina avrebbe aggredito con un coltello una 15enne in pieno centro a Varese. L’amica che era con lei si è allontanata per chiamare i soccorsi. La giovane è stata fortunatamente colpita di striscio. Secondo quanto emerso il fatto sarebbe avvenuto sabato sera, dopo mezzanotte, in via del Cairo a Varese, vicino alla Posta, poco fuori dalla zona pedonale. La vittima era in compagnia di una sua amica di 14 anni e insieme stavano aspettando la madre di quest’ultima che doveva arrivare a prenderle, dopo una serata passata in centro.

Durante l’attesa, come raccontato dalla 14enne alla Polizia, uno sconosciuto si sarebbe avvicinato alle ragazze e, impugnando un coltello seghettato, avrebbe urlato “Vi ammazzo” . Subito dopo l’uomo, probabilmente italiano, avrebbe accoltellato la ragazzina al viso, sotto l’occhio, e al braccio. L’amica invece è riuscita a scappare e a raggiungere un bar dove ha chiesto aiuto e chiamato le Forze dell’ordine. Una volante della Polizia e gli operatori del 118 a bordo di un’ambulanza hanno raggiunto il luogo dell’aggressione.

La vittima è stata soccorsa, medicata e accompagnata in ospedale, dove le sarebbero stati messi dei punti di sutura. Fortunatamente la giovane era stata colpita solo di striscio ed era anche lei riuscita a scappare all’assalitore. I poliziotti sono ora sulle tracce dell’uomo. Importante sarà la descrizione dell’aggressore che la 14enne riuscirà a fornire agli agenti.