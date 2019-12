Chieti, topi e scarafaggi nell'ospedale di Vasto: "Episodio gravissimo"

Uno spettacolo indecoroso all'interno dell'ospedale San Pio di Vasto, dove topi e scarafaggi sono stati rinvenuti precisamente nei locali dell'ex cucina. La scoperta è stata effettuata da Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, nel corso di una visita ispettiva terminata con una denuncia ai carabinieri. Il portavoce pentastellato della Regione Abruzzo ha tuonato: " Ci hanno riempito la testa con la necessità di esternalizzare il servizio cucina poiché i locali erano vecchi e giudicati dai Nas non idonei, ci hanno parlato di risparmi e riduzione dei costi ". Ma a suo giudizio ciò che non sarebbe stato detto è che " il servizio cucina al San Pio di Vasto è stato interrotto probabilmente perché tutto è stato abbandonato all’incuria consentendo a scarafaggi e topi di banchettare in libertà. I locali oggi sono pieni di blatte morte e io ho potuto vedere con i miei occhi un topo stecchito in una trappola a colla ".

La denuncia

Il grillino ha urgentemente chiesto chiarimenti: " Uno spettacolo raccapricciante per cui vogliamo immediate spiegazioni, sia dalla ditta che deve occuparsi del servizio ristorazione, e quindi anche della pulizia dei locali seppur non in uso in questo momento, sia dalla Asl poiché siamo all’interno di un ospedale pubblico ". Ma a destare scalpore è un'osservazione piuttosto precisa: " Ricordiamo che le cucine non sono in un locale separato dalla struttura, ma adiacenti al reparto dialisi in cui tanti pazienti si recano per le cure quotidianamente ". Perciò vi è l'estrema necessità di fornire spiegazioni: " La salubrità dei locali è una responsabilità della stessa ditta che oggi prepara i pasti nella struttura di Lanciano e poi li porta al San Pio. Ci dicano cosa ha portato questi locali a un così grave stato di abbandono! ". E ha aggiunto: " Non vogliamo pensare che la volontà di esternalizzare il servizio, per motivi ancora ignoti, abbia portato ad un voluto abbandono dei locali. Sarebbe gravissimo e sicuramente non accettabile. Quella della cucina del San Pio sta assumendo i connotati di una storia senza fine, piena di fumosità e lacune ".