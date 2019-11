Vauro: "Di Maio nullità politica, ma bene governo senza Salvini"

Intervistato da Panorama, Vauro Senesi affronta varie tematiche legate al mondo della politica, chiarendo alcune sue posizioni e la nascita di qualche inatteso dissenso, come quello nato con Marco Travaglio, a cui per anni era stato legato nelle trasmissioni condotte da Michele Santoro.

"Non lo sento più. Mando le mie vignette a Il Fatto Quotidiano. A volte le pubblica, a volte no, a volte a pagina 20, ma va bene così." , racconta Vauro. E l'origine di questa crepa che si è venuta a creare tra i due potrebbe essere da ricercare nelle posizioni fortemente critiche nei confronti dei CinqueStelle e del loro leader Luigi Di Maio assunte dal vignettista toscano. "Non lo detesto" , precisa al giornalista Senesi specificamente interrogato a riguardo, come riportato da "Libero Quotidiano". "È semplicemente una nullità politica. Vede, Salvini non è un genio, ma è l’unico che comunica, anche se a slogan trucidi. Di Maio non fa nemmeno quello" , aggiunge.

Il discorso non si può che spostare dunque sulla politica, e sul nuovo governo in particolar modo. È lo stesso vignettista, veterocomunista, a confessare di sentirsi distante dal Pd, per cui rivela di non votare. "Quando un partito che si definisce di sinistra diventa solo una macchina che amministra il potere e non è più un luogo di incontro dove si producono idee e sogni, capita quello che è successo in Umbria" , attacca Vauro. "Si è fatto strame dell’eredità del Pci, la parola sinistra è stata nascosta come una vergogna, l’hanno tolta pure dalla sigla del partito. Ecco, in Emilia Romagna auspico un esito diverso, ma non ci scommetto neanche 20 centesimi" , preannuncia.

Nonostante queste premesse, il governo giallo rosso non è comunque in toto una creatura politica completamente esecrabile, tutto pur di affossare il nemico giurato Matteo Salvini. "Premesso che faccio fatica a definire il Pd di sinistra, appoggio tra virgolette questo governo, ma solo perché non c’è più Matteo Salvini" , ammette candidamente il vignettista toscano, come riportato da "Il Secolo d'Italia". "Poteva essere un’occasione per tutti, dovevano dirlo chiaro: questo è un Cln, un Comitato di liberazione. Ma lo hanno fatto capire con timidezza, senza richiamare i valori di cui questo governo poteva farsi garante" . Una posizione poco entusiasta ma necessaria per contrastare il Carroccio, anche se le sue idee su Di Maio e sul premier Giuseppe Conte non cambiano. "Giuseppe Conte, che adesso tutti considerano un grande statista, per me resta un re travicello. Ex premier subordinato di Salvini del governo più a destra di sempre e ora premier che dovrebbe arginare Salvini. Poi c’è sempre Di Maio…" , ribadisce ancora Vauro.