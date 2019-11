Vauro, pace fatta con Brasile: "Ci siamo chiesti scusa"

A pochi giorni dal durissimo faccia a faccia negli studi di Rete4 nel corso della trasmissione Dritto e rovescio, è arrivato il chiarimento definitivo tra Vauro Senesi e il Brasile. Il vignettista aveva pubblicato una lettera aperta sul proprio profilo Instagram, attraverso cui aveva invitato il suo avversario a cena per placare gli animi. Da parte di Massimiliano Minnocci era arrivato subito il via libera. I due si sono incontrati a pranzo oggi, martedì 12 novembre, in una trattoria di Roma. Sui canali social del Brasile è stata pubblicata la diretta per sancire la riappacificazione: " I danni li abbiamo fatti tutti. Io mi reputo una persona civile. C'è stata la stretta di mano finale. Ci siamo chiesti scusa da persone civili senza fare passi indietro. Qui siamo uomini: chiedere scusa è sinonimo di essere uomini, quindi né più né meno ".

Altre scuse

Minnocci ha rivelato di aver chiesto perdono anche alla giornalista Francesca Fagnani, alla quale aveva detto con toni accesi: " Roma non è fascista, Roma è casa mia. Nella mia borgata vigono ordine e disciplina. Devi fare quello che ti dico io. Glieli faccio vedere io i film ". Il Brasile ha dichiarato: " Ho veramente chiesto scusa. Io ho questa faccia e solo se mi alzo e parlo può sembrare che sto insultando qualcuno. Ho questo tono di voce, parlo romano... L'abbiamo chiamata in diretta e le ho chiesto umilmente scusa. È questo ciò che dovevo fare ".

La parola poi è passata al vignettista: " Sono molto contento di essere qui, a mangiare insieme a Massimilano. Non sono insieme al Brasile, al brasiliano, al fascistone... Sono insieme a una persona ". Vauro ha ricostruito quanto accaduto giorni fa: " È stato brutto trovarsi muso a muso. Credo che sia brutto per tutti e due perché la violenza non è mai bella ". Poi si è avviato a conclusione: " Ma io, essendogli stato proprio così vicino, ho visto l'umanità di Massimiliano. Ed è questa umanità che sto incontrando. Sono felice che uno scontro - perché è stato uno scontro - sia divenuto invece un incontro ". Il video si è poi concluso con una stretta di mano tra i due.