Verona, entra in funzione il nuovo super autovelox

Entrerà in funzione allo scattare della mezzanotte, per vigilare sugli automobilisti veronesi. Questa notte prenderà servizio il nuovo super autovelox posizionato sulla tangenziale di Verona, sulla bretella che va dallo svincolo di Verona Nord fino a Porta Palio.

È il tratto di strada più pericoloso, tristemente noto per il gran numero di incidenti che si verificano, soprattutto in corrispondenza di due curve insidiose, che gli automobilisti percorrono spesso a gran velocità. Il problema, infatti, è proprio legato alla rapidità con cui gli autisti guidano.

A Ferragosto, si era registrato, come ricorda Rainews, il record: una Giulietta si era lanciata sulla strada a quasi 170 chilometri orari. Ma, ben presto, la macchina da record è stata battuta da un'altra auto, che ha superato i 190 chilometri all'ora. Da gennaio ad agosto, sono 21 gli incedenti registrati sulla tangenziale nord, con un morto e un ferito grave.

Ora, con il super autovelox, le autorità sperano di riuscire a ridurre questi numeri. Quello che entrerà in funzione questa notte è dotato di due telecamere separate, che servono per permettergli di controllare entrambe le corsie. Il suo posizionamento è stato scelto in base ai dati sugli incidenti: per questo le telecamere sono state installate nel tratto di strada che precede la galleria di San Massimo.

Le sanzioni andranno dai 40 ai mille euro, con sospensione della patente fino a un anno. Il limite di velocità in quel tratto è stato diminuito da 90 a 70 chilometri orari.