Verona, la protesta della Lega Nord: "Immigrati nelle case popolari sottratte agli italiani indigenti"

Il sovraffollamento dei centri d'accoglienza e le moltissime proteste degli immigrati ospitati in Veneto rende il clima teso. Una polveriera che ha già mostrato le prime scintille, come la ribellione di Coma o quella a Verona, fatta a colpi di cassonetti ribaldati. Proprio dalla città scaligera parte una controprotesta contro i profughi.

La protesta della Lega Nord

A lamentarsi non ci sono solo i profughi, ora anche i cittadini (giustamente, ndr) alzano la voce. A Verona, il senatore Paolo Tosato, della Lega Nord, ha denunciato un sopruso ai danni dei veronesi più in difficoltà. " Che necessita c'è di destinare (ai migranti, ndr) appartamenti di proprietà comunale in via Molise, via del Pontiere e a Palazzina? - si chiede il leghista -. Perché tali appartamenti non vengono messi a disposizione di famiglie veronesi in attesa di un alloggio pubblico? Le domande inevase sono molte e quindi questa decisione ci appare molto grave. Non sarebbe meglio che il Comune di Verona assegnasse tutti gli appartamenti di sua proprietà alle famiglie veronesi sfrattate o in difficoltà? Non è forse questo il suo compito primario? Sono, evidentemente, lontani i tempi in cui l'amministrazione comunale assegnava punteggi per gli alloggi Agec in base agli anni di residenza a Verona ".