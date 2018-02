Le versioni opposte su Pamela: ecco cosa nascondono i nigeriani

"Pamela ha avuto una crisi, è andata in overdose. Non sapevo cosa fare, sono scappato" . Innocent Oseghale, il pusher nigeriano indagato per la morte di Pamela Mastropietro, prova a chiamarsi fuori dalla mattanza. Per lui è già caduta l'accusa di omicidio. Il gip Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo per il giovane ma lo ha incriminato soltanto per occultamento e vilipendio di cadavere. Il giudice non ha ritenuto che vi fosse prova certa per sostenere l'addebito di omicidio, per il quale Oseghale resta comunque indagato. Cosa sia successo nella casa degli orrori non è ancora chiaro. Quel che è certo è che le versioni di Oseghale e di Lucky Desmond (anche lui spacciatore, anche lui nigeriano) non tornano. I due si contraddicono. E, se qualche elemento in più non dovesse arrivare nelle mani degli inquirenti, è anche possibile la scarcerazione.

Sesso per soldi con uno sconosciuto

La fuga, il sesso, poi l'orrore. Tutto ha inizio lunedì 29 gennaio alle 14.30, quando Pamela lascia il villaggio di "San Michele Arcangelo" della comunità "Pars". È lì da tre mesi e mezzo. E l'astinenza forzata dalle droghe la spinge a cercare l'eroina. Ma non ha soldi con sé. Come ricostruisce il Corriere della Sera, si imbatte in un 45enne a cui racconta di aver bisogno di un po' di soldi per tornare a casa dalla madre. Così le offre 50 euro in cambio di sesso. Per farlo la porta a casa della sorella che abita a Corridonia. Sul retro c'è un garage dove nessuno può vederli. Fanno sesso su un materasso. Di quell'atto comprato restano i "mozziconi" delle sigarette, sequesrati dai Ris insieme a una coperta. L'indomani, il 30 gennaio mattina, la accompagna alla stazione di Pediripa. Da lì Pamela va incontro alla sua fine. "È atroce, atroce - commenta ora lui a Mattino Cinque - credete forse che non ci pensi? Non bestemmiate, per favore" .

Le contraddizioni degli spacciatori

Oseghale, con precedenti per droga e un permesso di soggiorno scaduto, ha 29 anni: le telecamere di sorveglianza lo immortalano insieme alla giovane il giorno in cui è scomparsa e, in casa sua, gli inquirenti trovano gli indumenti, sporchi di sangue, che Pamela indossa prima di morire e lo scontrino di una farmacia, poco distante dove, lo stesso giorno, acquista una siringa. Le loro vite si incrociano il 30 gennaio. È Oseghale a consigliarle di andare a comprare l'eroina da Desmond. I due sono una contraddizione via l'altra. Agli inquirenti, come riferisce il Messaggero, Lucky ha detto di non aver mai venduto la droga di Pamela e di non essere stato nella casa dell'orrore di via Spalato. "Alle 14 l'ho chiamato ma aveva il cellulare spento - ha raccontato Desmond - ho aspettato in giardino fino a quando si è fatto buio. Quando ha risposto al telefono mi ha detto che aveva lasciato le chiavi nella cassetta della posta. Ma io sono rimasto in giro fino all'indomani mattina senza rientrare" .

La causa della morte