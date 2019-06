La vespa samurai usata contro la cimice asiatica

Vespe samurai contro cimici asiatiche. È la strategia approvata dalla Commissione Agricola del Senato, per combattere l'invasione degli insetti cinesi, che stanno infestando e distruggendo i frutteti italiani.

Come ricorda il Giorno, la cimice asiatica ha colpito molte regioni del nostro Paese e, con l'improvviso arrivo del caldo, c'è stata una vera e propria invasione di insetti che, a detta di Coldiretti, possono arrivare a danneggiare, tra luglio e settembre, fino al 40 per cento dei raccolti. L'insetto ha invaso Friuli, Veneto, Lombardia, Emilia-Romaga e Piemonte. Le principali pianti prese d'assalto dalle cimici sono meli, peri, kiwi, peschi, ciliegi e albicocchi. Ma non solo. Oltre alle piante da frutto, a subire l'arrivo delle cimici asiatiche sono stati anche i cittadini, costretti spesso a tenere porte e finestre chiuse, per impedire agli insetti di intrufolarsi in casa.

Dato che la specie arriva dall'Asia, si moltiplica velocemente, non avendo nessuno che la combatte in natura. A questo punto, secondo la Commissione Agricola del Senato, l'unica soluzione per debellare l'invasione è introdurre nel nostro Paese un'altra specie che possa contrastarla e che non è presente in Italia: la vesta samurai, proveniente dalla stessa area d'origine della cimice. Le vespe samurai non sono dotate di pungilione e quindi non sono pericolose per l'uomo.