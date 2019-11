Vibo, scoperti operai in nero: prendevano il reddito di cittadinanza

È sempre la stessa storia: lavoratori in nero che percepiscono il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 stelle.

L'ultimo caso è stato scoperto a Vibo Valentia, dove i carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro, supportati dai militari della stazione di Spilinga, hanno scoperto una lunga serie di irregolarità in un cantiere per la realizzazione di una struttura ricettiva a Santa Domenica, frazione del Comune di Ricadi.

Nel corso dell’ispezione i carabinieri hanno rilevato diverse irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Cinque operai sono stati sorpresi a lavorare in condizioni di sicurezza precarie, su ponteggi privi di parapetti. I successivi controlli hanno permesso di scoprire che tutti i lavoratori non avevano alcun contratto di assunzione, ma soprattutto che due di loro percepivano anche il reddito di cittadinanza.

In tutto sono state comminate sanzioni amministrative per circa 25mila euro e la sospensione dell'attività a carico del titolare dell’impresa edile. Nei confronti del committente dei lavori, i militari hanno inoltre proceduto al deferimento all’autorità giudiziaria per mancanza di permesso a costruire, con una sanzione pecuniaria di 6mila euro.

La scorsa settimana, nel quartiere 'Ciampa di cavallo' a Lamezia Terme, zona centrale della Calabria, la guardia di finanza aveva arrestato per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti 19 rom, otto dei quali percepivano il reddito di cittadinanza.

Non è finita, perché tre giorni fa, i carabinieri di Crotone avevano arrestato un 51enne, titolare del reddito di cittadinanza, per detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari gli avevano trovato addosso un flacone di metadone e, durante la perquisizione in casa, marijuana e altro materiale per la pesatura e il confezionamento. Un altro 57enne di Isola Capo Rizzuto, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, era stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Anche lui perpepiva il reddito di cittadinanza.