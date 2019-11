Vibo Valentia, figlio tortura la madre per i soldi della pensione

L'ha sequestrata, picchiata e minacciata con un coltello per farsi consegnare i soldi della pensione. Un trentaseienne disoccupato di Francica, in provincia di Vibo Valentia, è stato arrestato dall'Arma dei carabinieri per le minacce e le violenze ai danni della madre. L'uomo responsabile del sopruso è un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

L'escalation di violenze e soprusi perché la donna ha deciso di non consegnargli più i soldi della pensione. La signora stessa ha denunciato il figlio, presentandosi spontaneamente in caserma con il volto pieno di lividi e tumefatto. La donna, inoltre, presenta numerose ed evidenti ecchimosi su tutto il corpo.

Nella notte tra il 20 e il 21 novembre, secondo quanto riportato dalla Benemerita di Vibo Valentina, il 36enne ha picchiato selvaggiamente con dei bastoni e minacciato di morte la madre, "colpevole" di negargli il denaro. Il genitore, dopo ore e ore di soprusi e angherie, è stata anche rinchiusa in una stanza dove ha trascorso l'intera nottata prima di essere liberata.

Approfittando proprio dell'assenza di casa del figlio, l'indomani la donna si è recata alla caserma dei Carabinieri per raccontare e denunciare ai militari quanto subito. Avviate subito le indagini, i militari hanno rintracciato il figlio e lo hanno dichiarato in arresto. Il figlio degenere, ora, dovrà difendersi in un’aula di Tribunale dalle gravi e pesanti accuse di sequestro di persona, estorsione e lesioni personali.

Il caso di Ferrara

Nelle scorse ore un caso simile, e ancor più drammatico, a Ferrara, dove un ragazzo di 22 anni ha massacrato di botte, uccidendola, sua nonna. La vittima è una signora di 71 anni, deceduta in ospedale per le lesioni subite dal nipote. La furia del giovane omicida sarebbe scattata in seguito all’ennesima lite per questione di soldi. Dalle ricostruzioni degli inquirenti è emerso che il ragazzo, in stato di alterazione psic fisica, fosse stato preso in affidamento dai nonni dopo il divorzio dei genitori e fosse già stato arrestato nel 2018 per una tentava estorsione sempre nei confronti dei nonni. La furia cieca del 22enne è scoppiata mentre si trovava con la nonna in auto: è a bordo del veicolo che i due hanno iniziato a discutere, dunque la discussione si è trasformata in un litigio e da qui è degenerato: il giovane l'ha uccisa a mani nude, sfogando tutta la sua rabbia e frustrazione sulla nonna.