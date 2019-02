Vicenza, arrestato militare americano, è accusato di aver violentato una giovane a una festa

L'avrebbe violentata durante una festa privata tra militari. Ed è con l'accusa di stupro, infatti, che il sergente americano Tyrekie Meyer verrà congedato dall'esercito statunitense. È accaduto a Vicenza e la vittima sarebbe una ragazza vicentina.

Le accuse e il carcere

Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, in considerazione del prossimo "licenziamento", il pubblico ministero, Augusto Corno, giovedì, ne avrebbe disposto il fermo, restringendolo ai domiciliari nella base Del Din, dove l'uomo ancora lavora. La misura sarebbe stata presa sia per i gravi indizi di colpevolezza, ma anche, in particolare, per il pericolo di fuga, visto che il militare 27enne non sarebbe più costretto a rimanere in Italia. Il sergenteche aveva, però, espresso la volontà di partecipare alle udienze e aveva fatto sapere di voler rimanere a Vicenza per potersi difendere, non è tornato in libertà. E, anzi, dagli arresti domiciliari, ieri sera, il militare stato trasferito al carcere San Pio X°. Troppo gravi i fatti contestati e un pericolo di reiterazione (motivo per il quale il giudice avrebbe firmato per la custodia cautelare in carcere).

Il racconto della ragazza