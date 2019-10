Pubblica sul tuo sito Peruviano si spoglia davanti a poliziotti, poi gli atti osceni

Si denuda e compie atti di autoerotismo davanti ai rappresentanti delle forze dell'ordine, per questo motivo un giovane straniero è stato denunciato a piede libero a Vicenza ed ha ricevuto una sanzione amministrativa.

Come segnalato dalla stampa locale, il 23enne di nazionalità peruviana aveva trascorso una serata ad elevato tasso alcolico in compagnia del fratello di 18 anni, vagando per i locali della città.

Completamente stordito, si era quindi accasciato per terra davanti al locale Custom Club di via Zamenhof, dove è stato trovato da alcuni clienti intorno alle 6:30 di sabato mattina. Questi ultimi hanno contattato le forze dell'ordine, ma all'arrivo degli uomini della questura di Vicenza il sudamericano ha dato in escandescenze.

Prima le minacce ed i pesanti insulti rivolti ai poliziotti, a cui non ha premesso di avvicinarsi e di farsi identificare. Successivamente, dopo essersi spogliato completamente, ha iniziato a masturbarsi davanti ad una piccola folla di curiosi ed agli stessi uomini in divisa.

Fermato, il 23enne è stato tratto in arresto e condotto negli uffici della questura. Per lui una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad un'ammenda da poco più di 10mila euro, a causa della contestazione dei reati depenalizzati di turpiloquio, ubriachezza molesta e atti osceni in luogo pubblico. Sanzionato per ubriachezza molesta anche il fratello di 18 anni.