Il video dell'autista aggredito che reagisce con le coltellate

Una lite finisce con una coltellata al fianco. I carabinieri hanno diffuso le immagini di quanto accaduto all'interno del bus 80 a Milano dove un autista di 56 anni è stato prima aggredito da una baby gang e dopo si è difeso con un coltello. Di fatto, come mostrano le immagini del video, un gruppo di ragazzi, tra cui un 17enne e un 18enne hanno ritardato la partenza del bus per far salire a bordo altri amici. Da qui parte la discussione con l'autista.



"Fate presto, questo non è un taxi", ha urlato l'autista. I ragazzi a questo punto lo attaccano e lo spiengono. Di fatto dopo aver abbandonato il mezzo in piazza De Angelis, l'uomo avrebbe estratto un coltellino colpendo al fianco uno dei ragazzi del gruppetto. Il ragazzo è stato trasportato al Fatebenefratelli e non è in pericolo di vita. L'uomo invece è stato medicato per alcune contusioni al volto ed è stato denunciato per lesioni aggravate. Ecco qui di seguito le immagini di quanto accaduto.