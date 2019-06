Violenta lite tra due prostitute nigeriane a colpi di bottiglie

Bottiglie rotte, spray urticante nelle parti intime e sangue. Una rissa violenta quella andata in scena ieri in tarda serata a Frosinone tra due prostitute nigeriane. Durante la lite una delle due è rimasta ferita al collo, l'altra è stata denunciata dalla polizia. Secondo la ricostruzione degli uomini delle volanti una delle due, ventenne, avrebbe spruzzato spray urticante nelle parti intime della connazionale che avrebbe reagito colpendola al collo e alla spalla con una bottiglia rotta, raccolta da terra. La prostituta ferita, medicata, ha riportato una prognosi di 15 giorni. Sul posto anche personale del 118. La ventiseienne è stata denunciata per lesioni aggravate.