Violenza domestica, bastona la moglie incinta: 30enne denunciato

Violenza domestica in provincia di Reggio Emilia dove un uomo ha ripetutamente picchiato la moglie, incinta al sesto mese di gravidanza. Il trentenne in più occasioni avrebbe schiaffeggiato, preso a pugni e a bastonate la consorte, una casalinga di 25 anni. L’ultimo terribile episodio, dopo anni di violenza domestica, è avvenuto il giorno di Natale. L’uomo, che era andato via di casa portando con sé gli altri due figli piccoli, è stato denunciato alla procura dei carabinieri. L’accusa nei suoi confronti è quella di maltrattamenti continuati e aggravati, perché compiuti davanti ai figli minorenni, che non avrebbe però mai picchiato. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri, l’uomo, un operaio di 30 anni, avrebbe picchiato e maltrattato la moglie per anni, anche poco tempo fa, durante il periodo natalizio, quando la giovane si trovava in stato interessante, al sesto mese di gravidanza. Neanche quella condizione lo aveva fermato dal riempirla di botte. Sembra che abbia usato anche un bastone per colpirla.

L'ultimo episodio di violenza

L’ultimo terribile episodio di violenza domestica è avvenuto la mattina di Natale a Cadelbosco di Sopra, comune in provincia di Reggio Emilia, dove la famiglia risiede. La coppia avrebbe litigato per futili motivi, la discussione sarebbe però subito dopo degenerata e il 30enne avrebbe iniziato a picchiare la moglie. Subito dopo l’aggressore è uscito di casa lasciando la donna ferita, e portandosi dietro i bambini. A questo punto è intervenuta una vicina di casa che ha immediatamente soccorso la vittima, che aveva il volto tumefatto dalle botte, e l’ha portata d’urgenza in ospedale. La donna è stata quindi ricoverata nella struttura ospedaliera per gravidanza a rischio e per essere medicata e curata. Intanto il personale medico ha chiamato i carabinieri che hanno avviato le indagini per trovare l’uomo. Il trentenne è stato rintracciato in serata.

Presa a bastonate davanti ai figli piccoli