Violenza sessuale a Pisa, preso tunisino irregolare

Sarebbe un 30enne tunisino, irregolare nel nostro Paese, l'autore della violenza sessuale avvenuta a Pisa, ai danni di una ragazza 19enne, nella notte tra martedì e mercoledì.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che la ragazza fosse in centro con un gruppo di amici e, una volta finiti gli alcolici, il tunisino si sarebbe avvicinato al gruppo, offrendosi di andare a comprarli, in bicicletta. La 19enne lo avrebbe accompagnato ma, dopo una decina di minuti, mentre si trovavano in una zona buia, l'uomo dalla corporatura robusta avrebbe costretto la ragazza a fermarsi e l'avrebbe violentata. Poco dopo, la giovane avrebbe chiamato gli amici che, dopo averla raggiunta, avrebbero lanciato l'allarme, avvisando la polizia.

Grazie alla descrizione del tunisino, fornita dalla vittima e dagli amici, gli agenti sono riusciti a risalire al 30enne, che è stato identificato, anche grazie a un tatuaggio, e fermato. Gli inquirenti hanno scoperto che si tratta di un immigrato irregolare. Ora è in stato di fermo nel carcere Don Bosco di Pisa, con l'accusa di violenza sessuale, in attesa della convalida dell'arresto da parte del magistrato.