"Basta, non fate rumore". E i magrebini pestano il negoziante

Episodio di incredibile violenza a Bologna, dove un negoziante è stato aggredito da un gruppo di balordi stranieri furiosi perché l'uomo aveva semplicemente chiesto loro di fare meno rumore.

I fatti, secondo quanto riferito da “Il Resto del Carlino”, si sono verificati durante la serata dello scorso venerdì 29 novembre. A raccontare la vicenda, alcuni testimoni che hanno assistito attoniti al brutale e barbaro pestaggio.

“Lo hanno preso a bastonate, solo perché ha chiesto loro di allontanarsi dal suo negozio” , ha commentato una residente, ancora sotto choc.

Stando alla ricostruzione fatta dagli inquirenti, la violenza si è verificata intorno alle ore 19:00, proprio dinanzi all'esercizio commerciale della vittima, ossia una bottega etnica sita sotto i portici di via Galliera. Qui stavano bivaccando alcuni extracomunitari, che con il loro vociare disturbavano passanti ed esercenti.

“Ero in macchina con mio marito e una mia amica. Eravamo appena usciti di casa per andare a fare spesa. Sotto al portico, vicino al civico 87, c’erano questi uomini, cinque o sei, sulla trentina, nordafricani, che stavano facendo molta confusione. Bevevano, mangiavano e sentivano musica a tutto volume” , ha ricordato con precisione la testimone. “Proprio mentre stavamo passando, dal negozio di alimentari è uscito il proprietario che, con educazione, ha chiesto loro di allontanarsi o quantomeno di parlare a bassa voce” .

Una richiesta che ha immediatamente fatto scattare la reazione violenta dei magrebini, i quali non hanno esitato a scagliarsi con furia contro un uomo solo. “Lo hanno massacrato a bastonate” , ha raccontato ancora la testimone.

La vittima, un pakistano di 25 anni, è stato tempestato di colpi. Non solo. Ormai fuori controllo, i nordafricani hanno utilizzato anche dei bastoni per infierire sull'esercente.

“Non erano bastoni normali” , ha precisato la residente. “Avevano una sorta di punta di ferro in fondo. La mia amica ha detto di aver visto spuntare anche un coltello. Quello che è certo è che hanno colpito quel poveretto anche in testa e poi lo hanno sbattuto con violenza contro la vetrina del negozio” . Dopo aver assistito ad una simile violenza, la donna ed i suoi compagni di viaggio sono subito accorsi per prestare aiuto alla vittima. “Noi siamo intervenuti, gridando: ‘Che cosa state facendo? Lasciatelo!’. Adesso penso che abbiamo rischiato” , ha confessato la residente. Fortunatamente, oltre al gruppo della signora, anche altri passanti hanno assisto alla scena, e qualcuno ha contattato le forze dell'ordine locali.

Alla vista delle luci blu delle auto della questura, i nordafricani si sono immediatamente dileguati, facendo perdere le proprie tracce.