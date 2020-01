Virus Cina, Burioni avvisa: "Il rischio che arrivi in Italia non è minimo"

"Il virus ha scelto il momento peggiore per saltare fuori ". A lanciare l'allarme è il virologo Roberto Burioni, che sulla pagina web MedicalFacts ha spigato: "Il 25 gennaio è il Capodanno Cinese, che corrisponde all'unico lungo periodo di ferie per i cinesi e viene sfruttato solitamente per viaggiare, anche all'estero ".

Per questo, i controlli negli aereoporti dovranno essere molto stretti, come suggeriva di fare anche il responsabile malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. E, " siccome da Wuhan arrivano in Italia tre voli a settimana ", Burioni consiglia " al Ministro della Salute una grandissima attenzione agli aeroporti ". Proprio dal mercato ittico di Wuhan, infatti, era iniziata l'epidemia. Il virus, che sembra essere simile alla Sars, provoca la polmonite in chi lo contrae e, senza vaccini e cure, è necessario ricorrere alla terapia intensiva.

Al momento, la situazione è ancora molto confusa e non si hanno informazioni chiare sulla diffusione del virus e sul rischio di contagio. Le poche informazioni sarebbero dovute anche alla reticenza delle autorità cinesi nel diffondere notizie precise, come avvenne nel 2002 con la Sars: " Per tre settimane hanno sostenuto che la trasmissione da uomo a uomo non avveniva e hanno tenuto fermo a 59 casi il conto dei malati. Quando poi gli studiosi dell'Imperial College hanno messo nero su bianco quello che tutti gli esperti pensavano- spiega Burioni- ovvero che il numero di casi era immensamente più alto (gli inglesi li hanno stimati in 1.700, ma secondo me sono di più), anche i cinesi hanno dovuto calare la maschera, ma tenendosi sempre molto, troppo bassi ".