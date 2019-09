Un black out "spegne" la Rai: La Vita in diretta resta al buio

Al momento della messa in onda, il programma non è partito. Così, questo pomeriggio i telespettatori che, solitamente, ogni giorno, guardano "La Vita in diretta", in onda quotidianamente dopo pranzo su Raiuno, hanno dovuto farne a meno. In base a quanto ha appreso l'Adnkronos, lo stop alla messa in onda del famoso contenitore, condotto ora da Lorella Cuccarini e dal giornalista del Tg1 Alberto Matano, della prima rete è stato provocato da un guasto elettrico proprio in via Teulada.

L'anchorman della prima rete, poco dopo l'interruzione, ha ripreso gli studi al buio e li ha postati sul suo Instagram personale. " C'è un blackout in corso: lo studio è illuminato, tutto il resto è al buio. Non è uno scherzo, Lorella sta facendo luce con il cellulare ", ha detto Matano. " Faccio come ai concerti ", ha risposto Cuccarini.

In mancanza di corrente, infatti, sarebbero dovuti entrare in funzione gli Ups, che sarebbero generatori elettrici di emergenza, ma questo non è avvenuto. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, così come il motivo del mancato avviamento degli Ups. A far visita agli studi, si è recato anche il direttore generale della tv pubblica, Alberto Matassino.