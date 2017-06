Una vittima dell'untore di Hiv: "Mi contagiò quando avevo 14 anni"

La vittima più giovane di Valentino Talluto, l'uomo sieropositivo all'Hiv che ha volutamente infettato più di una trentina di donne, oggi ha 24 anni.

E come racconta l'edizione odierna de Il Messaggero all'epoca del contaggio aveva solo 14 anni. A quell'età anche la sua prima volta. A riverarlo è proprio lei, in aula per il processo allo stesso Talluto.

"Ho conosciuto Valentino all'età di sette anni e non ci siamo mai persi di vista. Su incarico dei miei genitori qualche volta mi veniva pure a prendere a scuola. A un certo punto il nostro rapporto è cambiato. E in una occasione ho avuto delle intimità con lui. Avevo quattordici anni, è stata la mia prima volta. La volta in cui mi ha anche contagiata. Mi fidavo di lui. E invece mi ha fatto la cosa più brutta che potesse farmi. Ero ancora una bambina" , ha rivelato in lacrime la ragazza.

"Ho scoperto di essere sieropositiva nell'estate del 2015, qualche mese prima che Valentino venisse arrestato. Avevo avuto problemi dermatologici. Mi è crollato addosso il mondo".