Vittoria, morto anche l’altro bimbo travolto dal Suv

Purtroppo non ce l’ha fatta il piccolo Simone D'Antonio, il bambino che insieme al cugino Alessio, era stato falciato a Vittoria, nel Ragusano, dal Suv guidato da Rosario Greco che si era messo al volante sotto effetto di alcol e cocaina.

Il bimbo era ricoverato al Policlinico di Messina in gravissime condizioni tanto che i medici erano stati costretti ad amputargli entrambe le gambe. L'annuncio l'ha dato il commissario prefettizio Filippo Dispenza.

La morte del bimbo giunge nelle stesse ore in cui si è svolto il funerale di Alessio D’Antonio, di 11 anni. L'autopsia, disposta dalla Procura ed effettuata ieri, ha chiarito che il ragazzino è morto a causa di una emorragia e che, nonostante gli sforzi dei medici, non poteva essere salvato.

L’ultimo saluto al piccolo è sto preceduto dalle polemiche perché le esequie sono state affidate all’agenzia di pompe funebri dell’amico di uno degli altri uomini che erano a bordo del Suv che ha travolto i bimbi.

A notare ciò era stato il giornalista Paolo Borrometi. Immediatamente sui social sono arrivati gli insulti di amici e persone vicine ad Angelo Ventura, una delle persone a sul mezzo, all’indirizzo dello stesso giornalista.

Quest’ultimo, però, non si lascia intimidire. “Tentano di additare me all’opinione pubblica, è il classico modo di fare della mafia” scrive Borrometi. "Ci vogliono muti, ma questo è il momento di urlare. Lo dobbiamo fare per noi, per i nostri figli, per i più piccoli come Alessio e Simone. Perchè mentre piangiamo il piccolo Alessio e preghiamo per il cuginetto Simone in ospedale in fin di vita e con le gambe amputate (purtroppo deceduto poco fa, ndr) , a Vittoria continua ad accadere di tutto e lo Stato purtroppo arranca. Uno degli indagati per omissione di soccorso e favoreggiamento dell’omicida di Alessio è Angelo Ventura, il figlio del boss Titta Ventura. E Angelo Ventura, candidamente su Facebook scrive che è “addolorato””.