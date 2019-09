Vittorio Cecchi Gori ancora in terapia intensiva

Sarebbe dovuto uscire oggi dalla terapia intensiva dove è entrato sabato scorso dopo un’intervento d’urgenza per una peritonite acuta, Vittorio Cecchi Gori rimane ancora in terapia intensiva in forma cautelativa.

I medici del Policlinico Gemelli di Roma e il Professor Landi, medico di fiducia del produttore, presente anche all’intervento d’urgenza di sabato notte, vedendo sopraggiungere un problema respiratorio e non vedendo miglioramenti sostanziali, hanno preferito lasciarlo per qualche altro giorno in terapia intensiva.

Lo ha dichiarato oggi Angelo Perrone, ufficio stampa e amico della Famiglia Cecchi Gori in collegamento con Pomeriggio 5, che ha raccontato a Barbara d’Urso che nonostante l’intervento sia riuscito, si preferisce non rischiare vista l’età e l’urgenza dell’intervento.

Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato sabato sera su insistenza dell’ex moglie Rita Rusic, attualmente a Miami per motivi di lavoro, dopo tre giorni di forti dolori all’addome che curava con semplici antidolorifici. Ad accompagnarlo in ospedale il figlio Mario insieme al responsabile dell'ufficio stampa, Angelo Perrone. I due sono rimasti al suo capezzale per tutto il tempo dell’intervento.