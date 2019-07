"Voglio andare al mare" E la zia marocchina rinchiude la nipote in casa

Voleva solo trascorre una giornata di vacanza al mare. Ma la zia le ha impedito di uscire, rinchiudendola in casa. Una ragazza 24enne di origini marocchine è però riuscita a scappare dalla finestra e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. È successo in provincia di Udine.

I carabinieri sono subito intervenuti nell'appartamento dove la giovane vive con la zia, una 49enne anch'essa marocchina. Come spiega il Gazzettino, la donna non solo ha impedito alla nipote di uscire di casa, ma ha anche chiuso a chiave la porta dell'abitazione impedendole così di andare via.

La 24enne è però riuscita a uscire da una finestra. Una volta libera, ha dato l'allarme ai militari che hanno denunciato la zia in stato di libertà con l'ipotesi di reato di violenza privata. La ragazza ha spiegato ai carabinieri che voleva solo trascorrere una giornata al mare e, dopo la richiesta, è stata chiusa in casa.