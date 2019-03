Zurigo, Sarah Pfister è scomparsa. I familiari: "Forse è in Italia"

Sarah Pfister, giovane ragazza di 36 anni residente a Zurigo, ha fatto perdere le sue tracce dallo scorso 20 marzo. Secondo quanto riporta tio.ch , la polizia cantonale elvetica ha diffuso un dettagliato identikit della ragazza, che è stata vista l'ultima volta il 18 marzo. Sarah è alta 160 centimetri, ha i capelli lunghi dal colore biondo scuro e occhi blu. Non indossa gioielli, ha un orologio nero da fitness e tra i segni particolari della ragazza è stato segnalato il labbro leporino. La donna potrebbe indossare una giacca invernale scura, delle scarpe da ginnastica e un semplice berretto.

Mercoledì scorso ha avuto un ultimo contatto con una sua collega e da quel momento in poi è risultata irrintracciabile. La famiglia di Sarah ha chiesto alla popolazione ticinese di prestare attenzione particolare, soprattutto a chi si reca frequentemente in Italia dato che l'ultima foto condivisa dalla ragazza su Facebook, sembra essere stata scattata a Milano, in via Pola e l'indizio principale riguarda i graffiti sul muro alle sue spalle. Dai tabulati telefonici, inoltre, risulterebbe sia stata in Italia, tra Lombardia e Veneto.