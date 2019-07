La gaffe in diretta di Mentana: "David Sassoli è di Forza Italia"

"David Sassoli è di Forza Italia", la topica in diretta tv è di Enrico Mentana. Già, proprio così: il direttore del TgLa7, durante l'edizione serale di ieri, mercoledì 3 luglio, del suo telegiornale ha preso un granchio, dando la notizia dell'elezione dell'europarlamentare del Partito Democratico alla presidenza del Parlamento Europeo.

L'esponente del Pd è stato scelto per la prestigiosa carica alla seconda votazione, venendo indicato da 345 colleghi, che hanno preferito lui alla tedesca Ska Keller, alla spagnola Sira Rego e al ceco Han Zahradil.

Ecco, allora, la gaffe per intero di "Chicco" Mentana, che non è sfuggita a un attento telespettatore, che su Twitter ha postato il momento dell'errore: "David Sassoli, ex conduttore di telegiornale e donato alla politica ormai da più di dieci anni, al suo terzo mandato di parlamentare europeo è stato eletto presidente del Parlamento Europeo, prendendo il posto di un altro italiano, Antonio Tajani. Sassoli è di Forza Italia..." .