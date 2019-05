Di Maio: "Virginia? Non conviviamo, dormiamo solo spesso insieme..."

È passato qualche mese, ormai, da quando Luigi Di Maio ha reso pubblica la sua relazione con Virginia Saba. "Stiamo insieme da qualche mese e siamo ancora nella fase di luna di miele. Sono molto innamorato", ha spiegato il vicepremier durante una puntata del programma "Stasera Italia", in onda su Retequattro.

I due, per il momento, non sono ancora andati a convivere. Ma non si esclude che possano andarci presto. "Non conviviamo, ma quando possiamo stiamo insieme a casa - ha raccontato - Almeno la notte è un momento per stare insieme. Sono molto contento di questo perché mi dà forza", ha aggiunto. Anche la giornalista ha parlato in modo molto positivo della relazione con il ministro. In un'intervista a Chi ha detto: "Le premesse ci sono tutte. Siamo innamorati folli, ma con calma ogni cosa sarà illuminata"

I due si sono conosciuti a Roma, quando Virginia era assistente parlametare della grillina Emanuela Corda. "Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. Qualcuno ha scritto che sono rimasta stregata dalle sue buone maniere. Troppo superficiale. Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza. Un ragazzo di 32 anni che sta facendo tanto rivela una capacità fuori dal comune, è ancora così giovane e così coraggioso. E riesce a mantenersi tanto gentile", ha raccontato ancora a La Stampa.