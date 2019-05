Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini è finita? Sui social lei si dichiara single

Da tempo si parla di una possibile crisi tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini. Lei costantemente in viaggio (vedi la vacanza alle Maldive con l'attore Cristiano Caccamo) e richiestissima da brand e registi, lui impegnato nella conduzione di Colorado, al fianco di Belen Rodriguez, e in tour con il suo spettacolo "Up & Down". Insomma difficile ricordarsi l’ultima volta che sono stati visti insieme.

Gli indizi per pensare male però ci sono tutti, l’ultimo in ordine di tempo risale a poche ore fa, quando l’attrice, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha postato sul suo profilo Instagram un video abbastanza chiaro. Nei brevi fotogrammi, Diana Del Bufalo inquadra due cigni realizzati con gli asciugamani, poggiati sul letto dell’hotel dove alloggiava e si lascia sfuggire un "Accidenti che rabbia", per poi disfarli con le mani, mentre in basso si nota la scritta: "Quando sei single…". Il video, pubblicato nelle stories, è stato però rimosso poche ore dopo la pubblicazione, avvalorando i dubbi. Le sue parole, scritte nel video, non lasciano spazio però all’interpretazione. Ma non solo. Sia il comico sia l’attrice non si seguono più sui rispettivi social network, come se non ci fosse un reale interesse nel sapere cosa fa l’altro. Cosa difficile da fare quando si è una coppia.

Il settimanale Oggi, nelle scorse settimane, pubblicava un articolo proprio sulla fine della loro relazione, svelando il riavvicinamento di Paolo Ruffini con la sua ex moglie. In occasione dell’impegno lavorativo di Malta, dove Diana Del Bufalo è volata per presentare la convention del brand Arena Italia, l’attrice toscana è apparsa serena e in forma, pronta a scherzare come solo lei sa fare. Il breve soggiorno maltese ha svelato anche un lato più mondano della bella Diana, che ha addirittura flirtato con alcuni modelli presenti alla sfilata swimwear, come dimostrano le ultime stories da lei pubblicate.

