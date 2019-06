Donald Trump si scusa con il Principe Harry per aver parlato male di Meghan Markle

Nel 2016 Meghan Markle aveva descritto Donald Trump come un “misogino” e ha detto che in caso fosse stato eletto avrebbe lasciato l’America per trasferirsi in Canada. Il Presidente durante un’intervista con Pierre Morgan aveva detto che Meghan era stata “nasty” (cattiva) con lui.

Ora, dopo l’incontro di tre giorni in Inghilterra, Donald sembra aver cambiato idea e ha smesso di dire che il Principe Harry lo avrebbe evitato. In effetti Harry ha passato molto tempo a parlare con Ivanka e il resto della famiglia Trump in visita con il Presidente.

Donald ha anche rivelato che il Principe Carlo gli ha fatto un appassionato discorso sull’ambiente e lo slot di 15 minuti si è trasformato in una lunga chiacchierata di un’ora e mezza.

Ma tornando a Meghan Markle, ieri pomeriggio Donald Trump ha avuto un’intervista con “Good Morning Britain” trasmessa stamattina dove ha rivelato che ha avuto un incontro privato con il Principe Harry dove si è in qualche modo “scusato” per i commenti rilasciati in passato sulla moglie.

“ Non ho detto che lei è cattiva, ho detto che è stata cattiva con m e”, ha dichiarato. Inoltre ha detto di aver cucito buoni rapporti con il Principe Harry: “ Mi sono congratulato con lui e penso sia un ragazzo davvero eccezionale, la famiglia reale è davvero carina ”.