Imbarazzo a corte: Donald Trump non incontrerà Meghan dopo aver letto i suoi tweet contro di lui

Conoscendo il carattere del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump siamo sicuri che qualche battuta uscirà fuori soprattutto quando durante i tre giorni che passerà in visita a Londra incontrerà il Principe Harry. Questo perchè alla vigilia del suo arrivo, sono venute fuori alcune rivelazioni sull'idea che di lui ha Meghan Markle, che non sarà presente ai vari incontri e cene ufficialmente perchè è in congedo di maternità, ma ufficiosamente perchè non ha mai apprezzato la politica di Trump supportando durante le elezioni presidenziali Ilary Clinton.

' Non sapevo che fosse cattiva ': Ha rivelato un Trump scioccato nell'apprendere le critiche di Meghan Markle su di lui e sorpreso di apprendere che non la incontrerà durante una visita di stato nel Regno Unito .

Donald Trump ha espresso la sua sorpresa per i commenti fatti dalla Duchessa di Sussex su di lui quando è stato eletto Presidente nel 2016. Meghan considera il Presidente un "misogino" e Trump ha dichiarato in un'intervista che " non aveva idea " dei commenti e ne è rimasto sorpreso.

Parlando in vista della sua visita nel Regno Unito lunedì, il presidente Trump ha anche detto di non sapere che non l'avebbe incontrata a Londra. In ogni caso, ha comunque elogiato la neo mamma, dicendo che sarà sicuramente " ottima principessa americana " e che è sicuro del suo successo.

Ufficialmente, Meghan mancherà alla visita di stato perché è in congedo di maternità, tuttavia fonti sostengono che la sua assenza è per evitare uno scontro potenzialmente imbarazzante con il presidente degli Stati Uniti tanto che lo stesso non è stato invitato neanche al loro matrimonio.

Meghan infatti è stata una grande sostenitrice di Hilary Clinton e durante un'intervista del 2016, ha detto che " Non avrebbe voluto vivere nel mondo dipinto da Trump ". Parlando dei commenti della Duchessa al "The Sun", il presidente Trump ha detto: " Non lo sapevo. Cosa posso dire? Non pensavo che fosse cattiva ".

Trump ha anche rivelato che non vede l'ora di incontrare la regina, descrivendo questo incontro come un grande onore. Ha aggiunto che è disposto a discutere del cambiamento climatico con il principe Carlo anche se ha difeso la sua decisione di strappare gli Stati Uniti dall'accordo sul cambiamento climatico di Parigi lo scorso anno.

Carlo, Camilla, William, Kate, Harry e persino il principe Andrea trascorreranno del tempo con il presidente degli Stati Uniti durante i suoi tre giorni di visita. Ci sarà un pranzo privato lunedì che vedrà la regina e il principe Harry incontrare il presidente, ma la duchessa di Sussex rimarrà a casa con il piccolo Archie.

Dopo questo, i coniugi Trump, accompagnati dal principe Andrea, visiteranno l'abbazia di Westminster, dove Trump deporrà una corona sulla tomba dei militi ignoti. Faranno quindi un breve tour dell'Abbazia. La giornata continuerà con il Presidente e la First Lady che si uniranno a Carlo e Camilla, per un tè a Clarence House.

In serata, la regina ospiterà un banchetto di Stato a Buckingham Palace e sia Sua Maestà che il Presidente faranno i loro discorsi.Il mattino seguente, il presidente e Theresa May si incontreranno per una colazione di lavoro, a cui parteciperà il Duca di York, al St James's Palace, insieme al alti dirigenti sia del Regno Unito che degli Stati Uniti.

Trump porterà a Londra alcuni dei suoi figli: Ivanka e suo marito Jared Kushner, entrambi consiglieri del presidente, insieme ai suoi fratelli Tiffany Trump, Donald Trump Jr ed Eric Trump.