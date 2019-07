E dopo Archie anche Kim Kardashian mostra il volto del suo quarto figlio

Si chiama Psalm, si avete letto bene, proprio Psalm, ed è il quarto figlio della famiglia Kardashian West. Il piccolo nato da mamma surrogata perché Kim ha avuto problemi con le prime due gravidanze, ma sia lei che suo marito Kanye West non hanno voluto rinunciare ad allargare (e di molto) la famiglia.

Il piccolo è stato mostrato per la prima volta il 17 maggio e già la prima foto ha creato scalpore perché secondo i follower di Kim a rischio soffocamento vista la grande quantità di coperte da cui era stato circondato. Per fortuna non è successo nulla e Psalm ha fatto la sua seconda comparsa mentre era intento a fare un sonnellino, il 10 giugno sul profilo di Instagram di Kim Kardashian.

Ora, sarà stato un caso, ma subito dopo aver mostrato al mondo il piccolo Archie figlio di Harry e Meghan, per il suo battesimo, anche Kim ha postato una bellissima foto sorridente del piccolo Psalm West.

“ Voglio dire - ha scritto Kim sotto la foto - che il mio bambino Psalm è così dolce !”. E c’è da dire che ha ragione, il piccolo è davvero delizioso e sorridente. Alla sua nascita Kim aveva scritto in un post: “ Sembra il gemello di Chicago - l’altra bambina avuta da madre surrogata- so che cambierà, ma ora è proprio uguale a lei ”.

La coppia avrebbe voluto come madre surrogata, la stessa che ha dato alla luce Chicago, ma la donna ha avuto un problema di impianto dell’embrione e quindi i due hanno dovuto scegliere un’altra donna. Sia Kim che Kanya sono sempre stati molto grati a queste “donatrici” e le hanno seguite in tutte le fasi delle due gravidanze, accompagnandole ad ogni visita medica e assistendo addirittura al parto.