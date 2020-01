Conti correnti bancari e siti web senza veli

Dallo scorso 17 gennaio è entrato in vigore il regolamento europeo sulla cooperazione transfrontaliera, una misura che toglie letteralmente i "veli" da conti bancari e siti internet per scovare eventuali abusi commessi a danno dei consumatori europei.

Come sottolinea Italia Oggi, a stabilire i nuovi paletti guida è il regolamento Ue 2017/2394, dedicato alla “ cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ”.

Il nucleo del provvedimento comprende i poteri minimi in possesso delle autorità di controllo per scoprire, laddove ve ne fosse bisogno, le pratiche anti-consumatori e colpirne i responsabili. In altre parole, l'obiettivo dell'Ue è quello di tutelare chi acquista beni e servizi.

Partiamo dall'inizio. Quali sono gli enti competenti che eserciteranno i poteri? In Italia troviamo il ministero dello Sviluppo Economico e della Salute, il garante della privacy, l'Agcom, l'Antitrust, la Banca d'Italia. E ancora: Consob, Isvap e autorità di regolazione trasporti.

I poteri delle autorità di controllo per evitare abusi

Torniamo ai poteri. Innanzitutto, in caso di necessità per scongiurare frodi e pratiche avverse ai consumatori, le autorità di controllo hanno accesso a ogni dato e informazione utile.

Queste potranno essere esigibili da qualunque soggetto privato o pubblico. Saranno inoltre acquisibili i flussi finanziari e dei dati, le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web. Sarà infine possibile accertare in pieno l'identità delle persone coinvolte nei flussi.

Le ispezioni sono finalizzate a ottenere o sequestrate copie di informazioni, documenti, o dati. I dipendenti potranno essere costretti a fornire alle autorità, a loro volta, spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti.

Stando al regolamento, in maniera più dettagliata, le autorità possono “ richiedere informazioni dai registri del dominio e dalle banche al fine di individuare l’identità dell’operatore responsabile ” ma anche “ effettuare degli acquisti campioni per controllare la discriminazione geografica o le condizioni postvendita (ad esempio i diritti di recesso) ” e “ ordinare la rimozione di contenuti online ” qualora dovesse essere necessario farlo. Dulcis in fundo, sono previste multe o sanzioni periodiche per le violazioni commesse.